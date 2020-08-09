شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : 4 أسباب تمنعنا من تأجيل مباريات المصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، سبب رفض تاجيل مباراة المصري البورسعيدي غدا امام حرس الحدود بالدوري رغم ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق ، واوضح مسءولو الجبلاية ان ما حدث في المصري هو إهمال يتحمله مسئولو وإدارة الفريق وليس من المنطقي ان يكافىء اتحاد الكرة الفريق علي إهماله بتأجيل مبارياته بالدوري.

تابع مسئولو الجبلاية أن الدليل علي إهمال المصري هو ان الفريق المنافس له في المباراة الاخيرة وهو الزمالك أجري مسحة بعد المباراة وجاءت سلبية بعكس المصري ما يعني ان الاخير اهمل ولم يهتم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية .

اضاف مسئولو اتحاد الكرة ان المصري لديه في القائمة 30 لاعبا بخلاف الناشءين وبعد ظهور 12 حالة إيجابية مازال بإمكانه الاعتماد علي 18 لاعبا اخرين في القاءمة في المباريات المقبلة بخلاف الناشءين .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة الفرق بين المصري والإنتاج الحربي الذي تأجلت مباراته أمام نادي مصر بسبب 18 حالة اصابة بكورونا ، وقال مسئولو الجبلاية أن الانتاج الحربي لم يكن قد بدا الدوري وأجري 4 مسحات فقط قبل ظهور اصابة 18 لاعبا لذا تم التأجيل ، اما المصري فقد شارك بالفعل في الدوري وأجري 8 مسحات وظهور هذا العدد من الإصابات دليل قاطع علي إهمال الفريق .

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واستشهد أعضاء اتحاد الكرة بالدوري الروسي في واقعة مشابهة بعد أصيب جميع لاعبي الفريق بفيروس كورونا بعد احدي مباريات الدوري ، ورفض الاتحاد الروسي تاجيل مباريات الفريق معتبرين أن الفريق مهمل ولا يجب مكافأته علي إهماله وتم اقامة مبارياته المقبلة في موعدها .

وتابع اعضاء الجبلاية انه لو تمت الموافقة علي فكرة التأجيل سيتم تاجيل اكثر من ٣ مباريات للمصري بسبب العزل لمدة 14يوما وليس مباراة الغد فقط امام الحرس ولو حدث ذلك ستتأثر مسابقة الدوري ولن يتم استكمالها .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.