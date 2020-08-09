شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بيرلو في أول تعليق بعد تولي قيادة اليوفي: سعيد وفخور بالدعم والتقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو، رسالة شكر لكل من هنأه على قيادة الفريق الأول في نادي يوفنتوس الإيطالي، خلفاً لماوريسيو ساري مدرب الفريق الذى تمت إقالته اليوم عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكتب بيرلو، منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وقال "سعيد جداً بتلقي الكثير من الدعم والثقة من يوفنتوس، وجاهز لهذه الفرصة الرائعة".

وسيكون بيرلو، صاحب الـ41 عاما، أصغر من الحارس الأسطورى لفريق السيدة العجوز، جيانلويجى بوفون، صاحب الـ42 عاما، خلال الموسم المقبل، خاصة مع تجديد الأخير عقده مع النادى لمدة موسم أخر.

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وتزامل كلا من بيرلو وبوفون، ضمن صفوف يوفنتوس، فى الفترة من 2011 حتى 2015، وبعد ذلك رحل الأول إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكى، كما لعبا سويا ضمن صفوف المنتخب الإيطالي، ونجحا فى التتويج بكأس العالم 2006، فى ألمانيا.

وكان بيرلو، قد اعتزل كرة القدم، فى يناير من عام 2018، بعد نهاية مشواره مع فريق نيويورك سيتي الأمريكى، ولعب بقميص يوفنتوس فى الفترة من 2011 حتى 2015، ولكنه لم يحصل على أى تجربة تدريبية منذ اعتزاله كرة القدم.

وفضلت إدارة يوفنتوس، تولى بيرلو، تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بناء على إختيار أندريا أنييلى، بعد أن أرتبط النادى بأسماء عديدة مثل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد وماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق.