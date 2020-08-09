شكرا لقرائتكم خبر عن القائمان يحرمان محمد إبراهيم من هدف في مباراة المقاصة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم القائمان لمرمي فريق أسوان، محمد إبراهيم لاعب المقاصة من احراز هدف عالمي في مباراة الفريق الفيومى وأسوان المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بعدما راوغ محمد إبراهيم أكثر من مدافع وسدد كرة ترتطم في القائم الأيمن لمرمي مسعد عوض ثم القائم الايسر دون دخولها المرمي الخالي.

وأعلن أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة مصر المقاصة، فى الخامسة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى واستمرت لـ 147 يوماً، بسبب انتشار وباء كورونا.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض فى حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوى، إبراهيم القاضى، الحسينى سمير، محمود نعيم، محمد رزق، أحمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، وفادى فريد.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي

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خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي

الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد دبش ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح عاشور.

وكانت آخر مواجهات مصر المقاصة بالدورى شهدت تعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى فى 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى آخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 7 وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.