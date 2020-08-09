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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى استاد القاهرة بحافلتين لمواجهة إنبي فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى استاد القاهرة الدولي عبر حافلتين حيث تم تخصيص حافلة للجهاز الفني وأخرى للاعبين طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، استعدادًا لمواجهة إنبي، وجاء وصول الأهلي قبل موعد المباراة بنحو ساعة ونصف من انطلاقها، ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الاهلي يصل الاستاد
الاهلي يصل
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