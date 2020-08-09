شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى استاد القاهرة بحافلتين لمواجهة إنبي فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى استاد القاهرة الدولي عبر حافلتين حيث تم تخصيص حافلة للجهاز الفني وأخرى للاعبين طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، استعدادًا لمواجهة إنبي، وجاء وصول الأهلي قبل موعد المباراة بنحو ساعة ونصف من انطلاقها، ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2