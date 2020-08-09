شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد يقود هجوم أسوان أمام مصر المقاصة فى الجولة 18 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة مصر المقاصة، فى الخامسة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى واستمرت لـ 147 يوماً، بسبب انتشار وباء كورونا.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض فى حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوى، إبراهيم القاضى، الحسينى سمير، محمود نعيم، محمد رزق، أحمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، وفادى فريد.

وكانت آخر مواجهات مصر المقاصة بالدورى شهدت تعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى فى 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى آخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 7 وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.