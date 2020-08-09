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موقعة الأهلى وإنبى على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ، مباراة الاهلى وانبى المقرر لها الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري العام ، ويأتى ذلك من أجل استكشاف المارد الاحمر الذى سيلاقيه الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية 

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس السبت على استاد جهاز العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة ، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للإطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الاهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

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وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى  مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

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