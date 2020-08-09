شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لاعبى الاتحاد قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الاتحاد السكندرى سلبية مسحة كورنا التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حاله اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورنا، وذلك تحت قيادة وإشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور عمرو الأشلم، وقبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد الاثنين في التاسعة مساء ببرج العرب بالجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الاتحاد عن مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى وتحسين مركزه وسط جدول الدورى.

وتأتى مسحة ضمن الإجراءات المتبعة من جانب اتحاد الكرة بخضوع الأندية قبل ٤٨ ساعة من مباريات الدورى، وجاءت مسحة كورنا الأخيرة للاعبى الاتحاد جميعها سلبية باستثناء اثنين من اللاعبين وإدارى الفريق، والذى أعلن الجهاز الطبى تحول عينة اثنين منهم إلى سلبى، واستقبل الجهاز الفنى واللاعبين الخبر بفرحة كبيرة بعد إعلان شفاء الاثنين .

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من جهته أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، خاصة أنها تأتى بعد فترة توقف طويلة،

وأضاف مدرب الاتحاد، "الزمالك لديه غيابات، وأيضا الاتحاد سوف يفقد 10 لاعبين على الأقل مؤثرة"، موضحا أن "أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا مع الاتحاد أمام الزمالك، لأنهما معارين من الزمالك".

وتابع إبراهيم، "الحديث عن تجديد الإعارة سابق لأوانه، لايزال الاتحاد مرتبطاً بمباريات الدورى، ولكن رزاق ورفعت ثنائى مميز وأساسى ونتمنى أن يستمرا مع الفريق فى الموسم الجديد".