شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. لاعبو سيراميكا كليوباترا يجرون المسحة الطبية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تواجد وفد من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإجراء المسحة داخل الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، لإجراء المسحات.

يأتي ذلك قبل السماح للأندية بالتدريبات، استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الثانية في العشرين من سبتمبر الجاري، حيث يتصدر نادي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز.

من جانبه أشاد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي بتلك الخطوة، حيث يراها خطوة مهمة نحو استئناف المسابقة، مشددا على استعدادات ناديه بشكل كبير لتحقيق حلم الصعود، مؤكدا أن اللاعبون لديهم حالة كبيرة من الشغف باستئناف التدريبات وخوض المباريات الرسمية والودية.



سيراميكا كليوباترا 2



سيراميكا كليوباترا 3

Advertisements



سيراميكا كليوباترا 4



سيراميكا كليوباترا 5



سيراميكا كليوباترا 6



سيراميكا كليوباترا 7