شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب الجبلاية بتأجيل مبارياته بعد إصابة 16 لاعباً بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا، مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أجل تأجيل مباريات الفريق بعد ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، وأضاف عبد الظاهر في تصريحات خاصة أن رئيس اللجنة الطبية أكد أنه ليس مختصاً بتأجيل المباريات.

وأوضح عبد الظاهر أنه تواصل مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، ويقوم النادي حالياً بإعداد مذكرة لتقديمها للاتحاد من أجل تأجيل مبارياته لأنه لا يوجد لاعبين لخوضها.

وأعرب عبد الظاهر، فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”، عن اندهاشه من تفاقم الإصابات خاصة أن الأمور كانت جيدة حتى مباراة الزمالك واللاعبين لم يغادروا المعسكر عقب اللقاء، وغير معروف سبب تطور الإصابات بهذا الشكل.

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وكان طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وقال العشرى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعياً وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي خضعنا لها قبل مباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

وأضاف طارق العشرى، الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الاسكندرية.

وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: إنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.