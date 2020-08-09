شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ثنائى المصرى البورسعيدى أحمد عادل ميسى وعمر كمال عبد الواحد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد التأكد من إيجابية 16 عينة داخل صفوف الفريق الساحلى صباح اليوم بعدما أجروا المسحة الطبية استعدادًا للقاء حرس الحدود غدًا الإثنين.

ورغم الإصابات العديدة التي لحقت بالفريق على رأسها طارق العشرى المدير الفني وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق ومطالبة مجلس الإدارة بتأجيل لقاء الغد نظرًا لعدم وجود لاعبين يخوضون اللقاء، بالإضافة للخوف من تفشى الإصابة على الفريق المنافس .



احمد ميسى



عمر كمال عبد الواحد

رفضت اللجنة الخماسية تأجيل مباراة الغد بين المصري والحرس بالدوري بعد ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق البورسعيدي، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

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وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في إتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة.

وكان عبد الظاهر السقا ،مدير النشاط الرياضى بالنادى المصري، كشف عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجى بمعسكر الفريق المقام فى برج العرب لخوض منافسات الدورى العام، التى عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل فى العزل الصحى فى بور سعيد لتلقى البروتوكول العلاجى المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.