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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 9 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الريضية المهمة، وأبرزها محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غداً، والجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي.

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غداً

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

الجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي

يرسل اتحاد الكرة اليوم الأحد خطابات إلى عدة دول أوروبية من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجاري بإستاد القاهرة ، في الجولة الـ لبطولة الدوري الممتاز، وقرر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد مخاطبة الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.

10 % من العقود تثير أزمة في الإسماعيلى قبل عودة الدوري

أندلعت أزمة في صفوف النادى الاسماعيلى في الساعات الأخيرة بسبب قيام إدارة النادى الأصفر بصرف نسبة 10 % من عقود بعض اللاعبين قبل عيد الأضحى الماضى فيما حصل البعض الأخر على 12 % من قيمة عقودهم وهى نسب قليلة للغاية من مستحقات اللاعبين لدى القلعة الصفراء الأمر الذى تسبب في تذمر أغلب اللاعبين ومطالبتهم بالحصول على باقى مستحقاتهم إلا أن إدارة النادى طلبت منهم إغلاق الملف لحين عودة المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى من ألمانيا لإنهاء هذه الازمة لاسيما أنه متواجد هناك منذ تفجر جائحة كورونا.

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مفاجأة.. هيدرسفيلد يوافق على عرض الأهلي ورمضان يرفض التوقيع ويطلب مهلة

كشفت مصادر لليوم السابع عن مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يخص تطورات مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر المنتهية إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، ونجح مسئولو الأهلي فى الوصول مع النادى الإنجليزي لصيغة اتفاق بشأن استكمال اعارة وشراء رمضان صبحي نهائياً بعد خفض الطلبات المادية من 7.5 مليون يورو إلى 4 ملايين فقط، فى الوقت الذي رفع الأهلي عرضه لـ3 ملايين يورو.

يعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع الإدارات واللجنة المعنية بمبادرة دراجتك صحتك اليوم، الأحد، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات .

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع "موليكا" مهاجم مازيمبى

كشف مسئولو الزمالك عن موقف القلعة البيضاء فى الدخول بمفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى، لضمه فى الموسم الجديد، بعد الجدل المثار حول اللاعب منذ ظهوره فى الساعات الماضية بقميص الفريق الأبيض فى فيديو خلال تواجده خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية.

المقاصة يطالب الجبلاية بقيد استثنائى لـ أيمن حفنى

"نطلب قيد اللاعب بشكل استثنائى".. تصريح أطلقه بكرى سليم، المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، مطالباً اتحاد الكرة بالموافقة على قيد أيمن حفنى لاعب الفريق الذى تمت إعارته إلى المقاولون وتم فسخ عقد الإعارة من جانب مسئولى ذئاب الجبل.