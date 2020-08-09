الأهلي: حضور أصوات الجماهير أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن النادي الأهلي أن أصوات الجماهير ستظهر خلال مباراة الفريق أمام إنبي التي ستقام على ستاد القاهرة اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من دوري we الممتاز.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "إدارة المباريات بالنادي الأهلي قامت بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة، لإذاعة أصوات تشجيع الجماهير في المدرجات، أثناء لقاء الأهلي وإنبي اليوم."

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وتابع النادي: "وحرصت إدارة النادي على إعداد أصوات الجماهير لبثها عبر الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة أثناء اللقاء، وذلك على غرار الأصوات التشجيعية والتحفيزية التي تشهدها مباريات الدوري الإنجليزي."

ويعود الأهلي للمباريات الرسمية لأول مرة منذ مواجهة سموحة في دوري we الممتاز التي أقيمت مارس الماضي.

وتقام مباريات كرة القدم بدون أي حضور في المدرجات في زمن فيروس كورونا كجزء من الاجراءات الاحترازية المتبعة في الوقت الحالي لمنع انتشار العدوى.