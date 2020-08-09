محمد إبراهيم يعلق على مفاوضات الأهلي وتألقه مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، ساعده في الظهور بمستوى متميز بعد عودة الدوري.

وساهم إبراهيم في فوز المقاصة على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري.

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وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة، إن إيهاب جلال يمنحه المساحة الكافية للعب الأدوار الهجومية دون تكليفه بأدوار دفاعية، مما ساهم في تألقه.

وأوضح نجم الزمالك ومنتخب الشباب السابق، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب.

وعن مفاوضات الأهلي علق إبراهيم: "نسعى لإعادة المقاصة لمكانته الطبيعية، تركيزي الكامل مع الفريق، مازال لدينا دور كامل بـ17 مباراة، أسعى دائما للظهور بشكل جيد ولا أركز مع أي شيء آخر"..