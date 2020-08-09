مدرب الحدود: تفاجأنا بقرار عدم تأجيل مواجهة المصري.. ونشعر بالخوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إنه تفاجأ بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم تأجيل مباراة المصري البورسعيدي.

كان نادي المصري البورسعيدي أعلن عن تعرض الفريق لـ16 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينهم 12 لاعبًا وأربعة في الجهاز الفني.

وأضاف حليم في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الأحد: "تفاجأنا بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم تأجيل المباراة".

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وتابع: "اللاعبون يشعروا بالخوف والتوتر بعد قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها".

اتحاد الكرة كان قد أصدر قرارًا رسميًا بإقامة مباراة المصري وحرس الحدود في موعده، حيث من المقرر أن تقام المباراة غدًا الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

في المقابل، رد المصري كان برفض إقامة المباراة بعد عدد الحالات التي ظهرت في الفريق البورسعيدي.