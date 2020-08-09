بعد ظهور 16 اصابة بكورونا.. المصري يكشف عن موقفه من مواجهة حرس الحدود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عدنان حلبية، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أنه لم يصل للنادي أي قرار بتأجيل مواجتهم أمام حرس الحدود بالجولة الـ 18 بدوري we المصري.

وقبل ساعات، أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، وجود 16 فردا بين الجهاز الفني واللاعبين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السقا، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لدينا 16 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 12 لاعبا وأربعة من الجهاز الفني للفريق".

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وأوضح حلبية خلال تصريحات لقناة الزمالك:" لم يبلغنا أحد بتأجيل مباراتنا أمام حرس الحدود رغم وجود حالات للإصابة بكورونا في الفريق".

وأضاف:" من المستحيل خوض مباراة حرس الحدود بسبب اصابة 16 فرد من المصري بفيروس كورونا".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري تصريحاته:" الجميع في المعسكر اصيب بحالة من الذعر عقب معرفة خبر اصابة 16 فرد من نادي المصري بفيروس كورونا".