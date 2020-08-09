اتحاد الكرة يقرر عدم تأجيل مباراة المصري: الإصابات جاءت نتيجة التقصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد اتحاد الكرة، استمرار مواعيد مباريات جدول الدوري كما ورد في الجدول المعلن سابقا.
وأكد اتحاد الكرة في بيان له، أن ذلك يأتي في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.
وأوضح الاتحاد أن قرر السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.
وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.
وأعلن المصري إصابة 16 فردا من الفريق، بينهم 12 لاعبا، و4 من الجهاز الفني.
وخاض المصري مباراة الزمالك يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.
ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود مساء الإثنين، ضمن الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري.
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