مصدر: الزمالك يُجري مسحة جديدة خلال ساعات بعد إصابات المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: أكد مصدر بالزمالك أن الفريق سيُجري مسحة خلال الساعات القادمة، بعد ظهور 16 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بالنادي المصري. ولعب الزمالك أمام المصري يوم الخميس الماضي، في الدوري، بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف. Advertisements وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن الفريق سيجري مسحة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري، مساء الإثنين. وكانت المسحة التي أجراها لاعبو والأجهزة الفنية والطبية بالزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد جاءت نتيجتها سلبية.

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