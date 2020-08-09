هيئة استاد القاهرة توافق على إذاعة أصوات الجماهير في مباراة الأهلي وإنبي

إدارة المباريات بالنادي الأهلي قامت بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة، لإذاعة أصوات تشجيع الجماهير في المدرجات، أثناء لقاء الأهلي وإنبي اليوم . وحرصت إدارة النادي على إعداد أصوات الجماهير لبثها عبر الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة أثناء اللقاء، وذلك على غرار الأصوات التشجيعية والتحفيزية التي تشهدها مباريات التي تشهدها مباريات الدوري الإنجليزي ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مؤجلات الدوري الممتاز.

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