حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي أمام الأهلي

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل إنبي ضم كلا من :-
حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع : أسامة جلال - رامي صبري - علي فوزي - كريم فؤاد
خط الوسط : أحمد العجوز - محمد بسيوني - عبد الرحمن عامر- عمرو ناصر - عبد الرحمن عماد
خط الهجوم : أحمد علي.
البدلاء :-
عبد العريز البلعوطي - إبراهيم يحيى - فينسون عابدول - حميد ماو - محمود عادل - هشام علي - عمر سافيولا - زياد كمال - أحمد حسين ميسي.
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