المقاصة يتخطى أسوان بثنائية في الدوري

حقق فريق مصر المقاصة فوزا مهما بتغلبه على أسوان بهدفين مقابل هدف بستاد المقاولون بالجبل الأخضر في الجولة الـ18 للدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المقاصة عبد اله السنجهاوي في مرماه وصلاح زيكو في

الدقيقتين 65 و73 وأحرز هدف اسواك كريم الطيب في الدقيقة 75.

جاء اللقاء لصالح المقاصة في اغلبه وتصدى القائم في الشوط الاول لتسديدة محمد ابراهيم لاعب

الفريق الفيومي

وظهرت الخطورة لصالح المقاصة في الشوط الثاني حتى أحرز هدفية وضغط الفريق اسوان حتى تمكن من تعديل النتيجة الى هدفين مقابل هدف

ارتفع رصيد المقاصة الى 17 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد اسوان عند 18 نقطة في المرمز الثالث عشر.