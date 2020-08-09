مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر اليوم 9-8-2020 في الدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكى المكرمة،

العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح .

يخوض فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما

يخوض فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة .

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بين الفريقين بالدور الأول من الدوري الموسم الجاري بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالجولة التاسعة من البطولة .

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