ليفربول يقترب من ضم مدافع "أوليمبياكوس" اليوناني

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم كوستاس تسيميكاس كصفقة دفاعية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . ويرغب ليفربول في ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر ليكون بديلا للاعبه الأساسي أندي روبرتسون. وقالت صحيفة ميرور البريطانية، أن الريدز وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع نادي أولمبياكوس اليوناني لضم لاعبه كوستاس تسيميكاس هذا الصيف. وكشفت الصحيفة أن الصفقة ستكلف خزينة ليفربول مبلغ ١١.٧٥ مليون جنيه إسترليني. Advertisements ومن المقرر أن يسافر اللاعب لإنجلترا خلال أيام للخضوع للفحص الطبي. وأضافت أن كلوب كان متحمسا للتعاقد مع جمال لويس ولكن مغالاة نوريتش سيتي في طلباته المالية جعلته ينظر لكوستاس تسيميكاس. كان ليفربول قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب 30 عاماً

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