أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولةالخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي ضم كلا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام إنبي .. مروان محسن في الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.