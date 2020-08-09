تشكيل الأهلي أمام إنبي .. مروان محسن في الهجوم

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي ضم كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن.

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