الأهلي يصل ستاد القاهرة في حافلتين لملاقاة إنبي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة إنبي . إنبي . ووصل الفريق عبر حافلتين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، وحرص جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات. اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

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