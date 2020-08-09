عمر السومة يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل أهلى جدة كالأتى : حراسة المرمى : محمد العويس. Advertisements خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني. خط الوسط : دي سوزا، الفيس ساريتش، على الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب. خط الهجوم :عمر السومة

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