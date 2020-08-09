اتحاد الكرة يكشف سبب رفض تأجيل مباريات المصري بعد إصابة ١٢ لاعباً بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن سبب رفض تأجيل مباريات المصري بالدوري بعد إصابة ١٢ لاعبا بفيروس كورونا.

قال المصدر إن المصري لديه ٣٠ لاعبا في قائمته وبالتالي هناك ١٨ لاعبا يمكنه الاستعانة بهم بجانب الناشئين وعددهم ١٧

لاعبا.

وتابع إن تأجيل مباريات المصري سيعرض الدوري للالغاء ولا يمكن التأجيل مع إهمال فريق المصري لانه أجرى ٨ مسحات من قبل وجاءت سلبية وبالتالي ظهور هذا العدد من الحالات

مع اخر مسحة تعكس مدى الاهمال وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وواصل أن اتحاد الكرة قرر إقامة مباريات المصري في موعدها.حقاظا على انتظام المسابقة، موضحا أنه تم تأجيل مباراة الإنتاج مع نادي مصر التي كان مقررا لها اول أمس لأن الإنتاج كان أجرى ٤ مسحات فقط وليس ٨ مثل المصري.