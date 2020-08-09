ناشئات المقاولون للكرة الطائرة يهزمن الشمس وديًا

حقق فريق الكرة الطائرة للناشئات تحت ١٦ عامًا بنادي المقاولون العرب، فوزًا قويًا على نظيراتهن من نادي الشمس ٤ / ١ وذلك من خلال مباراة ودية قوية جمعت بينهما اليوم .
كانت المباراة عبارة عن خمس أشواط جاءت نتائجها كالتالي ٢٥ / ١١ : ٢٥ / ١٨ : ٢٥ /١٦ : ٢٥ / ٢١ : ١٨ / ٢٥ هذا وقداقيمت المباراة على صالة حسين عثمان بالنادى المقاولون.
تأتي المباراة فى أطار استعدادات فريق الكرة الطائرة ناشئات ١٦ سنة لاستكمال الدور النهائى لبطولة الجمهورية بعد توقف استمر لأكثر من أربعة أشهر، آثر تفشي فيروس كورونا المستجد، في شهر مارس الماضي.
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