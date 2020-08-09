أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي “حلمي طولان” تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمود جاد خط الدفاع : أسامة جلال – رامي صبري – علي فوزي – كريم فؤاد Advertisements خط الوسط : أحمد العجوز – محمد بسيوني – عبد الرحمن عامر – عمرو ناصر – عبد الرحمن عماد خط الهجوم : أحمد علي. البدلاء :- عبد العريز البلعوطي – إبراهيم يحيى – فينسون عابدول – حميد ماو – محمود عادل – هشام علي – عمر سافيولا – زياد كمال – أحمد حسين ميسي. ..

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الأهلي في الدوري.. “أحمد علي يقود الهجوم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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