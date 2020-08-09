بث مباشر | نتيجة الأهلي وانبي في الدوري المصري

يستضيف الاهلي نظيره إنبي، في أهم مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2020، في إطار مؤجلات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي عاد بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “الأهلي وانبي” على قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” وبصوت المعلق “بلال علام” على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 16 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة.

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في المقابل يحتل “إنبي” المركز السابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثامن “الإنتاج الحربي”، وبفارق أهداف أقل من “سموحة” الذي يحتل المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

واستعد المارد الأحمر بكل قوة قبل استئناف الموسم مرة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كل من سموحة الذي فاز عليه برباعية دون رد، والجونة الذي حقق عليه فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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