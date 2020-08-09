بث مباشر | شاهد أهلي جدة واتحاد جدة في الدوري السعودي لحظة بلحظة “صور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر “صور” لديربي جدة “الاهلي والاتحاد” في أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي.

تنقل مباراة “اهلي جدة واتحاد جدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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يستقبل ملعب الجوهرة المشعة ديربي جدة بين “اهلي جدة واتحاد جدة” دون حضور جماهيري في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يتواجد فريق “أهلي جدة” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الوحدة”.

بينما يقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”.

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