عاجل | فايلر يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة إنبي.. “جيرالدو أساسيًا”

أعلن المدير الفني لفريق النادي الأهلي “رينيه فايلر“، عن التشكيل الذي سيواجه به نظيره إنبي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع فايلر، بكلا من الانجولي جيرالدو دا كوستا في التشكيلة الأساسية في ظل غياب رمضان صبحي بسبب انتهاء إعارته من صفوف هيدرسفيلد، ومعاقبة محمود عبدالمنعم “كهربا” بالإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.

فيما قام المدرب السويسري بإشراك أيمن أشرف في مركز المساك، في ظل إيقاف رامي ربيعة، وإصابة ياسر إبراهيم.

والتالي تشكيلة الأهلي أمام إنبي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – جيرالدو – جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفي شوبير وعلي لطفي ومحمد فخري وأحمد فتحي وأليو بادجي ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد ووليد سليمان وحمدي فتحي.

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