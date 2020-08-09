بث مباشر | مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 “افتتاح الدوري البلجيكي والبرازيلي وعودة الأهلي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم الأحد 9-8-2020، في بث مباشر لحظة بلحظة، على مدار اليوم.

تُفتتح اليوم مباريات الدوري البلجيكي لموسم 2021/2020، ويلعب عملاق المسابقة “آندرلاخت”، كما يفتتح الدوري البرازيلي بأكثر من مباراة، ويعود الأهلي المصري لمواصلة مشواره المحلي للدفاع عن لقبه عندما يلاقي إنبي في ملعب السلام، وفي تونس يتواصل الدوري المحلي لليوم الثاني على التوالي بمواجهات لثلاث فرق كبيرة “الأفريقي والنجم الساحلي والصفاقسي”.

وتقام قمة كبيرة في الدوري السعودي بين الاتحاد والأهلي في ديربي جدة الذي ستؤثر نتيجته بشكل مباشر على مستقبل الاتحاد في المسابقة.

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المباراة الموعد المسابقة الأهلي – إنبي 18:00 جرينيتش الدوري المصري – مؤجلة من الجولة 15 مصر المقاصة – أسوان 1/2 الدوري المصري – مؤجلة من الجولة 18 النجم الساحلي – اتحاد تطاوين 0/2 الدوري التونسي – الجولة 18 الصفاقسي – البنزرتي 0/0 الدوري التونسي – الجولة 18 النادي الأفريقي – نجم المتلوي 18:00 جرينيتش الدوري التونسي – الجولة 18 الاتفاق – الفيحاء 2/0 الدوري السعودي – الجولة 24 ضمك – الفيصلي 0/1 الدوري السعودي – الجولة 24 الوحدة – الرائد Advertisements 0/0 الدوري السعودي – الجولة 24 اتحاد جدة – أهلي جدة 18:00 جرينيتش الدوري السعودي – الجولة 24 جلاسكو رينجرز – سانت ميرين 3/0 الدوري الاسكتلندي – الجولة 2 كيلمارنوك – سيلتك جلاسكو 1/1 الدوري الاسكتلندي – الجولة 2 فروسينوني – بوردينوني 19:00 جرينيتش نصف نهائي تأهيلي الدوري الايطالي فلامينجو – أتليتيكو مينيرو 19:00 جرينيتش الدوري البرازيلي – الجولة 1 ميشيلن – آندرلاخت 0/0 الدوري البلجيكي – الجولة 1 يونج بويز – سيون 3/1 كأس سويسرا – نصف النهائي النادي القنيطري – شباب الريف الحسيمي 1/0 الدوري المغربي الدرجة الثانية – الجولة 24

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كما نبث نتائج مباريات الدوريات الاوروبية مثل الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي والالماني، بالاضافة إلى المنافسات القارية مثل دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال افريقيا والبطولة الثانية في كل قارة.