بث مباشر | شاهد الاهلي وانبي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الاهلي وانبي” في أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ 15، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي وانبي” على قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” وبصوت المعلق “بلال علام” على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

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يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 16 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة.

وحقق الأهلي الفوز في 16 مباراة وتعادل مرة واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الدوري، وسجل 46 هدف كأقوي هجوم، واهتزت شباكه 4 مرات فقط كأقوى دفاع في المسابقة.

في المقابل يحتل “إنبي” المركز السابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثامن “الإنتاج الحربي”، وبفارق أهداف أقل من “سموحة” الذي يحتل المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

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