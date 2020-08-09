بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لديربي جدة “الاهلي والاتحاد” في أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي. تنقل مباراة “الاهلي والاتحاد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. يتواجد فريق “أهلي جدة” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الوحدة”. بينما يقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”. اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد اليوم ..

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