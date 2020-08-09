أخبار الهلال| عودة “الموسيقار” تقترب والجماهير تنتظر

تنتظر جماهير نادي الهلال عودة لاعب الوسط، عبدالله عطيف، إلى المشاركة في المباريات من جديد، بعد فترة غياب طويلة طوال الموسم الحالي؛ بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى لاعب الهلال اليوم تدريبات متنوعة بالكرة، خلال مران الزعيم، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته، وأكدت المصادر أن عطيف قطع شوطا كبيرًا من برنامجه التأهيلي، وبدأ في مداعبة الكرة بتمارين منوعة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان “موسيقار” الهلال قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

وفي سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الفتح غدا الأثنين ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في ثاني مباريات المسابقة المحلية بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 54 نقطة، حيث وسع الفارق مع الغريم النصر “الوصيف”، إلى 9 نقاط، بعد أن فاز عليه في الجولة الماضية، بأربعة أهداف مقابل واحد.

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