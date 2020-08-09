بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي جدة “الاهلي والاتحاد” في أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي والاتحاد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة ديربي جدة بين “الاهلي والاتحاد” دون حضور جماهيري في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يتواجد فريق “أهلي جدة” في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الوحدة”.

ويغيب عن صفوف الأهلي عدد كبير من اللاعبين المؤثرين ومنهم المهاجم “دجانيني تفاريس” الذي فسخ عقده، والجزائري “يوسف بلايلي” الذي لم يصل للسعودية بعد، و”لوكاس ليما وهيثم عسيري” بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى “ماركو مارين وحسين المقهوي ونوح الموسى ومهند عسيري” للإصابة.

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بينما يقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”.

وسيفتقد فريق الاتحاد جهود خمس لاعبين وهم، “عبدالعزيز البيشي ومحمد الثاني وهارون كمارا وليوناردو جيل” بسبب فيروس كورونا بينما يغيب المهاجم الإفواري “ويلفريد بوني” بداعي الإصابة.

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الأهلي 0-0 الاتحاد

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

????الدوري السعودي (الجولة الـ24)

⌚تبدأ في الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

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