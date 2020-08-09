كارثة جديدة.. 16 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل المصري البورسعيدي

أعلن المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي “عبدالظاهر السقا” عن إصابة 16 حالة بين اللاعبين والجهاز الفني لفريقه بقيادة طارق العشري، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقال السقا الذي أثبتت المسحة الطبية التي أجراها عن إصابته بـ”كورونا”، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بـ”الاتحاد المصري لكرة القدم“.

وأضاف السقا، أنه أيضا طلب من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباريات الفريق بعد ظهور هذا العدد الكبير من الإصابات.

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وأوضح أن ناديه يقوم حاليا بإعداد مذكرة لتقديمها للاتحاد من أجل تأجيل مبارياته لأنه لا يوجد لاعبين لخوضها، مبديًا استغرابه الشديد من تلك الإصابات التي تعرض لها اللاعبين عقب مغادرة معسكر برج العرب.

وأشار إلى أن طارق العشري مصاب أيضا بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للعزل في بورسعيد، في حين سيبقي المدير الفني بمفرده في الإسكندرية.

وكان المصري البورسعيدي قد خسر أمام الزمالك بهدف نظيف في مباراة مؤجلة بين الفريقين، من بطولة الدوري العام والتي اقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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