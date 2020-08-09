أخبار النصر| صدمة جديدة عقب رباعية الهلال!

تعرض النصر لهزيمة قاسية، يوم الأربعاء الماضي، على يد غريمه التقليدي الهلال، بنتيجة 4 ـ 1، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليبتعد الزعيم بفارق 9 نقاط عن العالمي قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وبعد أيام قليلة من الهزيمة الثقيلة أمام الهلال، تلقى النصر صدمة جديدة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تغريم النادي بـ3 ملايين يورو، ما يعادل 13 مليون ريال، كتعويض مالي اللاعب الألباني ألبان ميها؛ لعدم حصوله على مستحقاته.

وكان محترف النصر السابق قد رفع قضية على فارس نجد؛ بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة، واستطاع ألبان ميها كسب القضية.

وأصبح النصر مُطالبًا بدفع 3 ملايين يورو كتعويض مالي للاعب ميها أي ما يصل إلى 13 مليون ريال، وإذا لم يلتزم النصر بالقرار، فسيُحرم من فترتي تسجيل وعدم قيد لاعبين جدد.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ألبان ميها كان ينص على حصوله على 3.4 مليون يورو من النصر بواقع مليون و 800 ألف يورو في الموسم الأول، ومليون و 600 ألف يورو بالموسم الثاني، وتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال فترة رئاسة الأمير فيصل بن تركي للعالمي.

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