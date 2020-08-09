مفاجأة عن حكم ديربي الهلال والنصر!

تسبب الحكم الفرنسي، بينوا باستيان، في حالة كبيرة من الجدل عقب إدارته لمباراة الهلال والنصر، يوم الأربعاء الماضي، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4 ـ 1.

وانتقد نادي النصر الحكم الفرنسي، عبر بيان رسمي، وأكد أن الأخطاء التحكيمية الفادحة تسببت في هزيمة الفريق أمام الهلال، وتقليص فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني، وبات الزعيم قريبًا من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

إبعاد بينوا

الإعلامي السعودي، فهد الدريهم، أكد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه سيتم إبعاد الحكم بينوا باستيان عن إدارة أي لقاء خلال الفترة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الدريهم “اتحدى من لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أن تكلف الحكم الفرنسي بينوا باستيان مباراة ثانية في الدوري رغم أن التعاقد معه والتواجد في الدوري لمدة شهر كامل، بسبب الاخطاء التي اتفق عليها كل المحللين على الحالات المرتكبه وفي أول تكليف له النصر والهلال. بالمختصر .. تم الإبعاد”.

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