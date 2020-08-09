طلائع الجيش يتمسك بالتعاقد مع نجم الأهلي ويكشف موقف عمرو جمال

تمسك المدير الفني لفريق طلائع الجيش “عبدالحميد بسيوني”، بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي الشاب “عمار حمدي” خلال الموسم القادم، في حالة عدم عودته بشكل رسمي للقلعة الحمراء.

وقال بسيوني في تصريحات إذاعية اليوم الأحد:” عمار حمدي لاعب رائع ويمتلك حلول كثيرة، ويمتاز بالروح القتالية، وأتمنى استمراره مع الفريق، ولكن الأمر في يد الأهلي“.

وأضاف:” اللاعب مرتاح للغاية في الطلائع، وأثق فيه جدا، وسأطالب إدارة النادي بضرورة استمراره حال عدم عودته للأهلي”.

وأكد بسيوني أن عمار حمدي يلقى معاملة طيبة، من إدارة الطلائع واللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه مطلب أساسي بالنسبة له في الموسم المقبل حال عدم عودته للأهلي في الموسم القادم.

Advertisements

وتنتهي إعارة “عمار حمدي”، إلى طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري، وسيعود إلى النادي الأهلي بشكل رسمي.

وكان المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر”، قد قرر تأجيل حسـم ملف “عمار حمدي”، حتى ختام الموسم الجاري، حيث سيتابعه في المباريات المقبلة لنادي طلائع الجيش.

وتطرق بسيوني للحديث عن عمرو جمال مهاجم الطلائع، وقال:” كان مميز للغاية قبل إصابته بفيروس كورونا وغاب لمدة 10 أيام، وهو يؤدى مباريات قوية وسجل هدف أمس لطلائع الجيش في الانتاج”.

وختم: “لديه إصرار وعزيمة على العودة بصورة قوية خلال مباريات الدوري”.

..