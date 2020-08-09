أخبار النصر| أمرابط في طريقه للرحيل بنهاية الموسم!

يُعتبر المغربي نور الدين أمرابط من أهم اللاعبين في تشكيلة نادي النصر، وكان للاعب دورًا هامًا في الحصول على بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، ولا غنى عنه في تشكيلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن محترف النصر بات قريبًا بنسبة كبيرة من الرحيل عن العالمي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بالإضافة إلى زميله جوليانو دي باولا، الذي تبدو مغادرته مؤكدة.

وأضافت مصادر مقربة من نادي النصر أن الصعوبات المالية، والرواتب العالية التي يحصل عليها أجانب الفريق الأصفر، ستجعل أمرابط على وشك الرحيل، إلى جانب جوليانو واللاعب النيجيري أحمد موسى.

ويُدافع الدولي المغربي عن قميص النصر منذ شهر يوليو 2018، عندما حضر من واتفورد الإنجليزي، وبلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو.

ويحصل اللاعب صاحب الـ33 عامًا على راتب قدره 3 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الفريق الأصفر في يونيو 2021، وخاض أمرابط حتى الآن مع النصر 59 مباراة، وهز شباك الخصوم 9 مرات.

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