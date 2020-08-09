“موهبة الصعيد” في الأهلي أم الزمالك؟.. رئيس أسوان يكشف التفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي أسوان اللواء “أحمد سليمان”، حقيقة عرض النادي الأهلي للتعاقد رسميا مع مهاجم الفريق “كريم الطيب”، لاعب الفريق الشاب وأحد المواهب المميزة في “زهرة الصعيد”.

وقال رئيس نادي أسوان في تصريحات إذاعية عبر برنامج “ملعب الصقر”: “كريم الطيب مهاجم أسوان، من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع”.

وأضاف:” اللاعب الشاب من مواليد 99، وقدم مباريات جيدة في الدور الأول، وهو من اللاعبين الواعدين، وسيكون له مستقبل كبير في الكرة المصرية”.

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وواصل:” لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا”.

وأكمل:” هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض، عن كريم الطيب، من جانب بعض المسئولين ووكلاء اللاعبين، لكن لن نفتح ملف المفاوضات مع أي نادٍ حاليًا، في ظل وجود مباريات قوية لأسوان في الدوري المصري“.

وختم: “نحتاج كريم الطيب في المباريات المقبلة، وفي نهاية الموسم سوف نحسم الأمر”.

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