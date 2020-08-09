رياضة | ديربي جدة.. التشكيل الرسمي لموقعة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ديربي جدة.. التشكيل الرسمي لموقعة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني، جوزيف دي سوزا، الفيس ساريتش، علي الاسمري، عبدالفتاح عسيري، عبد الرحمن غريب، عمر السومة

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بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من، "ياسر المسيليم ، سلمان المؤشر ، يزيد البكر ، محمد المجحد ، أحمد بصاص ، زياد الجهني ، مازن أبو شرارة ، يوسف الحربي ، محمد بصاص".

وتقرر أن يرتدي لاعبو أهلي جدة القميص الأخضر في مباراة الديربي التي ستقام عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة.