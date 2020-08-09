رياضة | حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الاهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل إنبي ضم كلا من :- حراسة المرمى : محمود جاد. خط الدفاع : أسامة جلال - رامي صبري - علي فوزي - كريم فؤاد. Advertisements خط الوسط : أحمد العجوز - محمد بسيوني - عبد الرحمن عامر - عمرو ناصر - عبد الرحمن عماد. خط الهجوم : أحمد علي. البدلاء :- عبد العريز البلعوطي - إبراهيم يحيى - فينسون عابدول - حميد ماو - محمود عادل - هشام علي - عمر سافيولا - زياد كمال - أحمد حسين ميسي.

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