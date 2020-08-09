رياضة | استاد القاهرة يذيع أصوات وتشجيعات للجماهير قبل مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استاد القاهرة يذيع أصوات وتشجيعات للجماهير قبل مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو استاد القاهرة الدولي على إذاعة أصوات للجماهير وأهازيج تشجيعية قبل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة ال١٥ المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وجاء قرار مسؤولو استاد القاهرة بعد طلب وتنسيق من إدارة المباريات بالأهلى على غرار ما يحدث في الدوريات الأوروبية كالإسباني والإنجليزي.

ومن المقرر أن تبث الأصوات والاهازيج بأصوات جماهير الأهلي وكل مبارياته التي يكون فيها هو صاحب الأرض.

وجاء تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي .

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خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول .

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي .

خط الهجوم : مروان محسن.

دكة بدلاء الأهلي ضمت كلا من :-

علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - محمود وحيد - محمد فخري - مصطفى شوبير.