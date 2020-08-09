رياضة | قبل ديربي الليلة.. نجم الإسماعيلي السابق ضمن آخر تشكيل لاتحاد جدة حقق الفوز على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل ديربي الليلة.. نجم الإسماعيلي السابق ضمن آخر تشكيل لاتحاد جدة حقق الفوز على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير الكرة العربية وخاصة السعودية، لمشاهدة ديربي جدة المرتقب بين الأهلي والاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث اتحاد جدة عن الفوز الغائب أمام الأهلي في الدوري منذ موسم2011-2012، عندما حقق انتصارا بهدف دون رد في الدور الثاني.

وتواجد حسني عبدربه قائد الإسماعيلي السابق، ضمن تشكيل اتحاد جدة الذي حقق آخر انتصار بهدف دون رد بأقدام نايف هزازي.

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واستمر نجم الدراويش واتحاد جدة السابق لمدة 58 دقيقة وتم استبداله مع حلول الشوط الثاني من المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

مبروك زايد، رضا تكر، أسامه المولد، حمدالمنتشري، إبراهيم هزازي، محمد أبوسبعان، سعود كريري، حسني عبدربه، محمد نور، مشعل السعيد، نايف هزازي

يشار إلى أنه بعد هذه المباراة لم يحقق اتحاد جدة أي انتصار، حيث خسر في 8 لقاءات، وتعادل في 7 آخرين، ودخل مرماه 28 هدف، وسجل 12 هدف.