رياضة | يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن يوفنتوس الإيطالي قدم عرض مغري لبرشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع أحد نجومه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن يوفنتوس عرض 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات رامون خيمينيز الشهير باسم مونشو نجم برشلونة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مونشو يعتبر لاعب وسط دفاعي وهو من ناشئي ريال مايوركا وإنتقل إلى برشلونة في صيف 2012 وتدرج بين فرق الفئات السنية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مونشو البالغ من العمر 20 عامًا إنضم لقائمة الفريق الكتالوني الأول في العديد من المرات لكنه شارك لأول مرة أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.