رياضة | تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام إنبي والتي ستقام بعد قليل على سناد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
دكة بدلاء الأهلي ضمت كلا من :-
علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - محمود وحيد - محمد فخري - مصطفى شوبير.
وجاء تشكيل الأهلي ضم كلا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي .
خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول .
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي .
خط الهجوم : مروان محسن.