رياضة | تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام إنبي والتي ستقام بعد قليل على سناد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

دكة بدلاء الأهلي ضمت كلا من :-

علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - محمود وحيد - محمد فخري - مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول .

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي .

خط الهجوم : مروان محسن.