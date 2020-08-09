رياضة | وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي إلى ملعب القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي إلى ملعب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره إنبي، إلى ملعب القاهرة الدولي قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تعين الحكم الدولي محمود البنا، بعدما خضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ووصلت منذ قليل الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي، إلى ملعب القاهرة قبل مواجهة الفريق البترولي، بساعة ونصف من بداية اللقاء وسط إجراءات احترازية شديدة حسب تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن فايلر عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام، حيث شهد التشكيل خروج أحمد فتحي من التشكيل الأساسي وبقائه على دكة البدلاء، فيما تواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى خلال المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مواجهة والتعادل في مباراة وحيدة، دون تلقي أي هزائم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.