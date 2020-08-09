رياضة | الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح مسئولو النادي الاهلي الباب أمام الأندية الراغبة في شراء الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
الأهلي يقرر بيع جيرالدو في الصيف
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير قرروا بيع المهاجم الأنجولي، جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن النادي الأهلي، تلقي عروضًا من أندية خارجية لضم اللاعب الأنجولي وأبرزها عرضاً من نادً درجة ثانية في البرازيل إلا أن الأهلي لم يتلقي أية عروض رسمية لشراء اللاعب ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن ما تردد في هذا الامر مجرد أحاديث إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن جيرالدو تلقى عرضًا مُغريًا من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى.