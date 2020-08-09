رياضة | الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو النادي الاهلي الباب أمام الأندية الراغبة في شراء الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يقرر بيع جيرالدو في الصيف

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كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير قرروا بيع المهاجم الأنجولي، جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن النادي الأهلي، تلقي عروضًا من أندية خارجية لضم اللاعب الأنجولي وأبرزها عرضاً من نادً درجة ثانية في البرازيل إلا أن الأهلي لم يتلقي أية عروض رسمية لشراء اللاعب ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن ما تردد في هذا الامر مجرد أحاديث إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن جيرالدو تلقى عرضًا مُغريًا من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى.